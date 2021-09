Imóvel de loja que pegou fogo na entrada do Vale da Muriçoca está condenado

O imóvel de três andares onde funcionava uma loja de autopeças que pegou fogo na manhã desta segunda-feira (27) está condenado e deve ser demolido. Segundo a Defesa Civil de Salvador (Codesal), só após o resfriamento das paredes será possível fazer uma avaliação interna mais detalhada, mas é possível visivelmente notar que só as paredes externas sobreviveram - dentro, o imóvel foi destruído pelas chamas, que começaram por volta das 5h30 de hoje.

Os imóveis vizinhos também serão avaliados, mas segundo a Codesal nem todos precisarão ser interditados depois que os bombeiros encerrarem os trabalhos. Uma loja de mármore e granito que divide parede com a loja que pegou fogo não corre risco de desabar e deve ser liberada quando o combate às chamas chegar ao fim. Por enquanto, o comércio ao redor está parcialmente fechado. A Sedur foi acionada para fazer a demolição do que for necessário, aguardando ainda aval da Codesal.

Sete viaturas dos bombeiros estão no local. A causa do acidente só será conhecida com perícia. Os bombeiros precisaram quebrar a parede de uma loja vizinha para combater o fogo por trás. Além disso, também houve combate pelas laterais. Não houve uso de escada porque a loja fica em frente a um poste e havia risco de choque elétrico - a Coelba foi acionada para desligar a energia.

Os bombeiros trabalham agora no resfriamento das paredes, que devem desabar. A área foi isolada porque há riscos de que esse desabamento das paredes de até três andares seja para fora da loja, atingindo a calçada. O teto e parte da fachada do local já desabaram.

Funcionários que estão no local dizem que a loja tem mais de 70 mil produtos inflamáveis. O dono, que é um senhor idoso, não foi para lá. A loja Vasco Imports, que tem mais duas unidades em Salvador, funciona há quase 30 anos no local, na esquina da Vasco da Gama com a Rua Sergio de Carvalho, na entrada do Vale da Muriçoca.

Cerca de 25 pessoas trabalham lá, mas pelo horário o local estava vazio e não houve feridos. "Amo meu trabalho, amo o que eu faço. E agora foi tudo por água abaixo. Muita família depende dali", disse à TV Bahia o vendedor Joselito Gomes, que trabalha há 12 anos na loja, que tem três unidades na cidade.