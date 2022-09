Imóvel do antigo Hotel Pestana será reativado até 2024

Depois de 6 anos fechado, o imóvel que compreendia o antigo Hotel Pestana, primeiro cinco estrelas de Salvador, começará a ser revitalizado ainda em 2022 com previsão de entrega em 24 meses. A construtora Moura Dubeux desenvolveu projeto de reativação que inclui reforma da torre principal e entorno e criação de novos espaços para lazer. O local à beira do mar no Rio Vermelho será composto tanto para hospedagem, quanto centro comercial e espaço de convenções.

Mais de R$ 280 milhões serão investidos para requalificação, com previsão de gerar 300 empregos diretos durante construção e 200 quando em pleno funcionamento. A estimativa é que unidades sejam comercializadas já no mês de outubro. Para isso, é preciso concluir o processo de alvará de construção, cuja permissão deve sair até final de setembro.

Na quarta-feira (31), a Moura Dubeux apresentou planejamento de inauguração à secretária de Desenvolvimento Econômico, Emprego e Renda (Semdec), Mila Paes, assim como ao prefeito Bruno Reis, no Palácio Thomé de Souza. Estiveram no encontro o CEO da empresa, Diego Villar, o diretor Fernando Amorim e o arquiteto Tiago Martins.

“Sem dúvida nenhuma é de grande relevância para cidade porque hotéis desse porte atraem públicos específicos e geram dinâmica econômica. É fundamental para turismo da cidade [...] fortalece o turismo de negócios e de lazer”, afirma Mila.

No local do antigo hotel, estavam apenas dois funcionários, um de monitoramento e outro de limpeza. As atividades permanecem paradas. Segundo a Moura Dubeux, nome e novas características do empreendimento serão divulgadas no lançamento, que acontecerá este ano, mas sem data prevista.

Já a Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Urbanismo (Sedur) informou que a Moura Dubeux deu entrada no órgão solicitando autorização para reforma do imóvel e o processo está sendo analisado pelos técnicos da secretaria. A secretaria não informou prazo para liberação.

Legado

Primeiro hotel cinco estrelas da Bahia e inaugurado como Le Méridien, em 1974, o Pestana chegou a receber, entre décadas de 70 a 90, artistas, chefes de estado e grandes empresários. Dentre as celebridades que já se hospedaram no local, estão o Rei Pelé, a ex-primeira dama americana Hillary Clinton e o tenor Luciano Pavarotti.

“Tnha mais de 400 apartamentos. Supria a necessidade de hospedagem e está muito bem localizado em bairro boêmio. Pessoas sempre iam para lá, eu mesmo tinha vários grupos que iam, supria eventos, lazer”, recorda o presidente da agência de viagens Abav Bahia, Jean Paul Gonze.

O hotel funcionou até o Carnaval de 2017 e fechou as portas, decisão que se deu por causa das conjunturas econômicas e projeções que a empresa Pestana fazia para o futuro próximo.

O encerramento das atividades impactou o comércio local. Lojistas da Rua Fonte do Boi, onde o hotel está localizado, calculam que a clientela reduziu em até 60% após o o fechamento.

A gerente da loja D'Lilian, Samara Vitena conta que precisou reduzir o tamanho do estabelecimento depois de 2017 devido à queda de clientes. Na época, os vendedores recebiam mais de 100 clientes por dia, agora a média é de 50. Samara ressalta que o segmento escolhido para o estabelecimento de moda praia foi influenciado pela clientela. “Os hóspedes que aparecem sempre esquecem sunga, maiô, biquini e como é cidade muito turística sempre compram com a gente”.

Hotéis soteropolitanos tiveram 62,7% das vagas ocupadas no primeiro semestre

Segundo dados da Secretaria Municipal da Cultura em Salvador (Secult), a taxa de ocupação de hotéis soteropolitanos entre janeiro e julho de 2022 foi de 62,75%. Já levantamento da Federação Baiana de Turismo e Hospitalidade do Estado da Bahia (Fetur/BA) com 20 maiores hotéis de Salvador apontou, em maio, crescimento de 25% na ocupação em relação ao mesmo período em 2021.

Presidente do Sindicato de Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares de Salvador e Litoral Norte (SHRBS), Silvio Pessoa diz que está havendo recuperação no segundo trimestre de 2022 mediante ao baque de hospedagem que a pandemia da covid-19 causou. A esperança é que, com redução de 15,7% nos preços de venda de gasolina de aviação (GAV) para distribuidoras a partir de 1º de setembro, conforme nota da Petrobras, turistas voltem a viajar mais. Hoje a capital comporta 370 hotéis e 10 mil bares e restaurantes.

A expectativa de especialistas em turismo na capital é que a rotatividade cresça com o novo empreendimento. “Se for empreendimento misto e com excelente equipamento que tínhamos ali [...] vai impactar positivamente cidade. É extremamente importante, ainda mais local que já hospedou reis, rainhas, grandes artistas”, comemora o dirigente da SHRBS.

Quem também celebra o retorno de negociações no antigo Hotel Pestana é a gerente da loja de vestuário Planeta Sol, Leila Bettencourt, ela recorda que o comércio abriu em 2006 e logo atraiu clientes do Pestana, na época, mesmo com outros hotéis na região, o Pestana era responsável por 60% dos turistas que visitavam o local.

“Tinha sempre turistas de várias partes do mundo, cada semana vinha grupo de turistas de local diferente, italiano, espanhol, americano. Durante o ano todo tinha movimento hoje turistas em si diminuiu bastante. Todos lojistas aqui estão bastante ansiosos para a reabertura”, estima.



*Com orientação da subchefe de reportagem Monique Lôbo