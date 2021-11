Imóvel em Tancredo Neves desaba após chuvas em Salvador; não houve vítimas

As fortes chuvas registradas em Salvador causaram o desabamento de um imóvel nesta segunda-feira (15). A casa estava localizada na Rua Filomena, no bairro de Tancredo Neves. O desabamento atingiu um veículo que estava estacionado no local, mas não teve vítimas, segundo Sosthenes Macedo, diretor geral da Defesa Civil de Salvador (Codesal).

Por causa do desabamento, parte dos destroços do imóvel ficou obstruindo a via durante a tarde. Além disso, a Codesal registrou seis deslizamentos de terra na cidade. Um destes foi na Rua Silvestre De Farias, no bairro Federação, que atingiu parcialmente um imóvel, mas sem causar danos materiais. Segundo o laudo técnico, o talude provavelmente foi cortado de forma irregular, o que contribuiu para a ocorrência, havendo o risco de novos deslizamentos.

No total, até às 17h dessa segunda, a Codesal recebeu 23 solicitações. Além das já citadas, ocorreram três ameaças de desabamento, quatro ameaças de desabamento de muro, quatro ameaças de deslizamento, duas árvores ameaçando cair, um desabamento de muro, um desabamento parcial e uma infiltração.

Tudo isso está sendo causado pela frente fria que atua sobre a capital. A tendência é que ela permaneça ainda nesta terça-feira, com previsão de céu nublado a parcialmente nublado com chuvas fracas a moderadas, principalmente de madrugada e pela manhã.

Os maioreis acumulados de chuvas em 24h foram registrados em Pituaçu (45,4mm), Caminho das Árvores (41,8mm),Itapuã (38,4mm) e Stiep (38,4mm). A Codesal permanece de plantão 24 horas atendendo às solicitações pelo telefone gratuito 199.