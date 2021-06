Impasse no Santo Antônio: moradores e Iphan divergem sobre plantio de árvores

Depois de realizarem um plantio e fazerem uma solicitação de cerca de 30 mudas de árvores adequadas para canteiros junto a Secretaria Municipal de Sustentabilidade, Inovação e Resiliência (Secis), moradores do Santo Antônio Além do Carmo entraram em um impasse com o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan-BA). Isso porque o órgão vetou o plantio de árvores em canteiros abertos nos passeios da Rua Direita e da Ladeira do Boqueirão, com a justificativa que o plantio realizado ali modifica a fachada das casas do local, que são tombadas pelo órgão, assim como o restante do bairro.

E, além de vetar o plantio, o Iphan, que foi procurado pela reportagem do CORREIO e não respondeu até o fechamento desta matéria, mandou fechar os canteiros, colocados ali durante obras de reestruturação no bairro.

Uma ação que, segundo moradores, retiraria mais de 10 jardins já criados pela comunidade, que reclama da falta de arborização no bairro e recorreu diretamente ao órgão. Após o pedido, o Iphan decidiu suspender o fechamento dos berços na Rua Direita até que uma conversa fosse realizada, mas manteve a decisão de dar fim aos canteiros localizados na Ladeira do Boqueirão, o que não aconteceu nesta segunda-feira (21) por falta de pedras portuguesas de acordo com moradores.

Ambiente árido

A principal justificativa dos moradores para se opor ao fechamento dos canteiros é a falta de árvores no bairro que, de acordo com a pesquisadora Alessandra Flores, 50, que mora no Santo Antônio há mais de 10 anos, é árido e sofre com inundações por causa da impermeabilidade do solo.

"Nós fizemos plantios nos dois últimos domingos e nenhum morador se opôs. O Santo Antônio precisa de árvores, nós que somos moradores sabemos que se trata de um bairro árido. Existe a preocupação com arquitetura histórica, mas nós não plantamos árvores de grande porte, ninguém tá plantando abacateiro", declara Alessandra.

A jornalista Débora Didonê, 42, é outra moradora do bairro e concorda com o que foi dito por Alessandra. Para ela, o Santo Antônio tem alguns problemas que seriam amenizados pelo plantio. "O nosso bairro tem problema de impermeabilização do solo, falta de sombra, de árvore. Por mais que, em função do patrimônio histórico, existam ressalvas quanto ao plantio, existem plantas menores e estamos dispostos a dialogar para ter essa possibilidade", conta.

Ainda de acordo com Alessandra, há uma rigidez excessiva nesse caso e, até então, antes de se abrir para um debate, o Iphan estava ignorando opções viáveis e demandas dos moradores.

"Estamos cientes que existe uma preocupação que as árvores possam deteriorar calçadas, mas não queremos grandes árvores, existem soluções e plantas adequadas para calçada que não afetam a fachada e nem a calçada. É possível ter verde preservando o patrimônio histórico. É um bairro que vive gente, não é museu", ressalta a pesquisadora.

Falta de diálogo

Para Débora, um dos maiores problemas na condução do caso foi a falta de diálogo que permaneceu existindo até o aceno do Iphan por uma conversa nesta segunda-feira.

"Sentimos falta de uma conversa, de estarem abertos ao diálogo e serem flexíveis pra uma demanda que não prejudica a preservação do local. Eles abriram a possibilidade de conversar sobre a Rua Direita, mas mantiveram o fechamento no Boqueirão. Então, até agora, não foram flexíveis como gostaríamos", explica Débora, que afirma que não há uma data definida para a reunião e que já existe um abaixo assinado rodando no bairro pela manutenção dos canteiros.

