Imunização das pessoas com síndrome de down tem baixa adesão em Salvador

Apenas 625 pessoas com Síndrome de Down (SD) que residem em Salvador fizeram o cadastro na Secretaria Municipal de Saúde (SMS) para receber a vacina da covid-19. Segundo a secretaria, são 3 mil na faixa etária dos 18 aos 59 anos.

Até o último dia 28, apenas 384 pessoas com SD foram imunizadas na capital baiana. A baixa adesão preocupa especialistas e instituições que prestam assistência a essas pessoas. Por isso, para acelerar este processo, eles estão oferecendo apoio remoto e orientações para este público específico.

A imunização para as pessoas com SD – um dos grupos de comorbidades contemplados na vacinação da Covid-19 – começou no último dia 22. Porém, antes de se dirigirem aos postos de vacinação, elas precisam ser cadastradas no site da prefeitura. O cadastramento começou no dia 14 de abril, e é feito no site www.comorbidades.saude.salvador.ba.gov.br. Normalmente, o cadastramento é realizado pelo médico que acompanha o paciente. No entanto, mesmo que não seja assistido por um médico, a pessoa com SD pode buscar o apoio das instituições para realizar o procedimento.

Quem não está sendo acompanhado por um médico, pode contar com o apoio da Ser Down, a Associação Baiana de Síndrome de Down, ou de outras instituições que atuam na causa para o preenchimento do formulário no endereço eletrônico da SMS. “É simples. Basta enviar um e-mail para serdownvacina@gmail.com, encaminhando os dados do paciente: nome completo, data de nascimento, CPF, nome completo da mãe, telefone para contato com whatsapp e endereço residencial do paciente”, destaca Lívia Borges, coordenadora da Ser Down.

Lívia informa ainda que, neste mesmo e-mail, é preciso enviar a foto do cartão SUS e do documento de identidade (ou outro documento oficial com foto), uma foto de rosto e uma foto de corpo inteiro do paciente. “Pedimos também que seja anexada cópia do exame cariótipo da pessoa com SD”, diz. Em caso de dúvida, os pacientes ou seus familiares podem entrar em contato com a instituição pelo telefone (71) 3347-2424.

De acordo com a médica geneticista Betânia Toralles, que também é diretora de atualização científica da Ser Down e tem auxiliado no cadastramento para a vacinação, as pessoas com Síndrome de Down devem se vacinar o quanto antes. “Elas não devem deixar de se imunizar. A vacina protege do sofrimento, das complicações e do agravamento do quadro clínico da Covid-19”, enfatiza.

A médica acredita que a causa mais provável para a baixa procura esteja ligada ao fato de as pessoas com SD não serem acompanhadas por um especialista. Além disso, sugere que a menor adesão seja do grupo de pessoas com idade mais avançada. “Quando crianças, as pessoas com SD são assistidas por neurologistas e psicólogos, por exemplo. Na fase adulta, se não possuem doenças, normalmente não são acompanhadas”, explica, relatando que tem cadastrado na Ser Down uma média de dois pacientes por dia.

Cadastro

A Apae Salvador também auxilia no cadastro de pacientes. Basta acessar o site www.apaesalvador.org.br, clicar no banner da campanha e preencher o formulário disponibilizado na página eletrônica. No caso da impossibilidade de o médico atestar que o paciente possui a Síndrome de Down pelos documentos enviados virtualmente, a instituição entrar em contato para o agendamento de uma avaliação presencial. Mais informações na Apae Salvaor podem ser obtidas pelo WhatsApp (71) 99933-4126.

O IBR/FJS – Instituto Bahiano de Reabilitação/Fundação José Silveira, o ION – Instituto de Organização Neurológica e o NACPC – Núcleo de Atendimento à Criança com Paralisia Cerebral também disponibilizam atendimento para pessoas com Síndrome de Down e podem auxiliar no cadastramento.

Instituições que prestam assistência a pessoas com SD:

Ser Down – Associação Bahiana de Síndrome de Down: (71) 3347-2424

Apae Salvador: (71) 99933-4126

IBR/FJS – Instituto Bahiano de Reabilitação/Fundação José Silveira: (71) 3504-5900

ION – Instituto de Organização Neurológica: (71) 3336-2699/2792

NACPC – Núcleo de Atendimento à Criança com Paralisia Cerebral: (71) 3235-3729 ou (71) 3611- 2902