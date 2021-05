Incêndio atinge ala de covid-19 em hospital de Aracaju; há feridos

Um incêndio atingiu a ala para pacientes de covid-19 no Hospital Municipal Zona Norte Doutor Nestor Piva, em Aracaju. De acordo com o G1, as chamas começaram por volta das 6h30 da manhã desta sexta-feira (28). O fogo já foi controlado, mas há feridos.

Cerca de 50 pacientes precisaram ser transferidos. Uma força-tarefa foi montada do lado de fora do hospital para atender, além dos pacientes, os próprios funcionários e acompanhantes que inalaram fumaça e passaram mal. A suspeita é de que as chamas tenham iniciado no ar-condicionado do setor.

"Esse incêndio pode ser considerado de grandes proporções devido às consequências. O problema maior foi a quantidade de fumaça acumulada na área Covid e a retirada das vítimas, que estavam acamadas, e a organização da cena para a remoção até outras unidades hospitalares", disse, ao G1, o capitão do Corpo de Bombeiros, Breno Queiroz.

Ambulâncias do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) chegaram à unidade com cilindros de oxigênio. A Defesa Civil, a Polícia Rodoviária Federal e o prefeito da capital, Edvaldo Nogueira (PDT) também estão no local.