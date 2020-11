Incêndio atinge barracas no bairro do Imbuí

Um incêndio atingiu bares no bairro do Imbuí na manhã desta segunda-feira (2). O fogo começou por volta das 6h30, em uma das barracas, que fica no canteiro central do bairro, e logo se espalhou para outras. Duas viaturas do Corpo de Bombeiros foram deslocadas até local.

Segundo informações da corporação, o incêndio foi debelado por volta das 8h e que não houve vítimas. Ainda não há informações sobre o que causou o fogo.

Moradores do bairro contaram, em entrevista à TV Bahia, que houve uma explosão em um poste e as faíscas atingiram as barracas, iniciando o incêndio. A região está sem energia elétrica nesta segunda.