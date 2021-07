Incêndio atinge colônia de gatos no bairro de Piatã em Salvador

Um incêndio atingiu uma colônia de gatos no bairro de Piatã, neste domingo. Organizações de proteção animal e voluntários ajudaram a conter o fogo.



O Corpo de Bombeiros também foi acionado e esteve no local. De acordo com a corporação, o incêndio foi controlado sem vítimas.



Segundo organizações de proteção animal, o incêndio teria sido criminoso, mas ainda não há confirmação oficial de como o fogo teria começado.



Em contato com o Correio, a estudante de veterinária Tuane Rebouças contou que os animais foram sendo resgatados na medida em que os voluntários conseguiam acessar o local em meio ao fogo.



"Alguns gatos correram para a praia. As pessoas iam passando e pegando para cuidar. Eu trouxe alguns para casa, uma veterinária da região abriu a clínica e levou alguns, mas não tem como mensurar o número exato de animais. Eu diria que ao menos uns 100 foram resgatados", disse.



Tuane ainda destaca que os voluntários conseguiram resgatar pelo menos três caixas com filhotes, já que esses animais menores ficam presos nos equipamentos. Por isso, é possível que outros filhotes que não conseguiram ser resgatados tenham morrido. Ainda segundo a estudante, algumas pessoas estão entrando em contato para levar os animais para lares temporários.

Mais de 100 animais foram resgatados por voluntários (foto: Acervo Pessoal)

Cerca de 200 gatos vivem na área, que é mantida por moradores da região e protetores dos animais.



Também no começo da tarde deste domingo, o Corpo de Bombeiros apagou um incêndio em um estabelecimento comercial em Mussurunga. De acordo com os bombeiros, o fogo não causou vítimas.