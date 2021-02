Incêndio atinge depósito do Dnit, em Cruz das Almas

Após mais de cinco horas de combate, equipes do 16° Grupamento de Bombeiros Militar (16°GBM/Santo Antônio de Jesus) conseguiram debelar o incêndio que atingiu o depósito do Departamento Nacional de Infraestrutura e Transporte (Dnit) de Cruz das Almas.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros Militar da Bahia (CBM-BA), equipamentos no interior do galpão foram destruídos, mas, não houve vítimas.

Bombeiros chegaram ao local por volta das 14h

(Foto: Divulgação/ CBM-BA)

As causas das chamas ainda são desconhecidas. O incêndio aconteceu ontem (06) e a equipe chegou ao local por volta das 14h. Os bombeiros tiveram que combater o fogo na região de vegetação ao lado do galpão, que também foi atingida.

O fogo foi controlado no final da tarde quando os militares iniciaram o rescaldo, para evitar uma nova ignição de incêndio. Ainda de acordo com o Corpo de Bombeiros, as causas das chamas ainda são desconhecidas. O Dnit foi procurado para comentar o incêndio, mas não retornou o contato.