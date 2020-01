Incêndio atinge fábrica de pneus da Pirelli em Feira de Santana

A fábrica de pneus da Pirelli, em Feira de Santana, foi atingida por um incêndio no fim da tarde deste sábado (25). De acordo com informações da 2ª Grupamento de Bombeiros Militar (GBM), não houve vítimas.

As chamas atingiram parte das instalações da unidade a partir das 17h. O Corpol de Bombeiros, porém, não soube detalhar as circunstâncias do incêndio. Como houve a presença de equipes da Coelba, há possibilidade de que o fogo tenha começado na subestação de energia elétrica.

Segundo informações da TV Bahia, por volta das 19h bombeiros, brigadistas e técnicos da concessionária de energia elétrica do estado ainda estavam no local para controlar o incêndio.

Por meio de nota, a assessoria da Pirelli, em São Paulo, confirmou o incêndio e assegurou que equipes da brigada da fábrica de pneus atuaram desde o início para conter as chamas. Na nota, a assessoria da companhia disse ainda que não houve maiores danos aos equipamentos da Pirelli em Feira e nem prejuízo para a empresa.