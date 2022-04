Incêndio atinge galpão da Codeba, no Comércio

Um incêndio de grandes proporções atingiu um dos galpões da Codeba, no bairro do Comércio, durante a madrugada desta sexta-feira (15). O fogo foi percebido por vigilantes por volta da meia-noite, no galpão 3.

Segundo informações da TV Bahia, pelo menos 12 viaturas do Corpo de Bombeiros estão atuando no combate às chamas. Devido à extensão do incêndio, dois navios rebocadores usaram água do mar para tentar controlar o fogo.

Com o incêndio, parte do teto desabou. Não há registro de feridos. O trânsito foi interditado em parte da Avenida da França.