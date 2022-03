Incêndio atinge garagem do Palácio do Planalto, em Brasília

Um incêndio atingiu o galpão da Coordenação-Geral de Transporte da Presidência da República (Cotran), na tarde deste sábado (19). As chamas mobilizaram o Corpo de Bombeiros do Distrito Federal (CBMDF).

O Corpo de Bombeiros informou que o incidente foi controlado em cerca de cinco minutos.

Segundo o G1, a Defesa Civil foi acionada para verificar se a estrutura do galpão sofreu algum abalo em função do fogo. Um guarda da brigada foi levado ao Hospital das Forças Armadas (HFA) após inalar muita fumaça oriunda do incêndio.

Em nota, a Secretaria Especial de Comunicação Social da Presidência da República informou que "até o momento não há relatos sobre vítimas bem como quanto a proporção de eventuais danos".