Incêndio atinge loja de autopeças na entrada do Vale da Muriçoca

Um incêndio atinge uma loja de autopeças na Rua Sergio de Carvalho, na esquina com a Vasco da Gama, entrada do Vale da Muriçoca, na manhã desta segunda-feira (27).



O fogo começou por volta de 5h30 na Vasco Imports, segundo relato de pessoas que passavam pelo local e chamaram os bombeiros. Quatro viaturas do Corpo de Bombeiros estão atuando no local, que fica na esquina com a Rua Sérgio de Carvalho.

Não se sabe o que causou o início do fogo. Como o local tem vários materiais inflamáveis, as chamas são bastante intensas. O teto do edifício de dois andares já desabou, assim como parte da fachada.

De acordo com informações da TV Bahia, a loja tem quase 30 anos de funcionamento no local e cerca de 25 funcionários. "Amo meu trabalho, amo o que eu faço. E agora foi tudo por água abaixo. Muita família depende dali", disse o vendedor Joselito Gomes, que trabalha há 12 anos na loja, que tem três unidades na cidade.

Segundo a Transalvador, o acesso à Rua Sergio de Carvalho está fechado na região por conta do incêndio. A orientação é para motoristas evitarem ir para lá. Uma equipe da Coelba esteve no local para desligar a energia, pelo risco do fogo atingir a rede elétrica. Um engenheiro da Defesa Civil de Salvador (Codesal) também está lá para avaliar a situação e riscos para outros imóveis.