Incêndio atinge oficina e destrói quatro carros no bairro da Caixa d'Água

Um incêndio que atingiu uma oficina mecânica no bairro da Caixa d'Água causou um grande prejuízo na madrugada desta sexta-feira (16).

Segundo informações do Centro Integrado de Comunicação (Cicom), o fogo começou por volta das 0h30, na Rua José Maris Pinto, na localidade conhecida como Beco do Cirilo. No pátio da oficina estavam 11 veículos, sendo que seis foram atingidos e quatro deles tiveram perda total.

Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas para controlar as chamas, o que ocorreu cerca de duas horas depois. Segundo populares, foi possível ouvir barulhos de explosão durante o período das chamas. Não há registro de feridos.

De acordo o proprietário do local, o prejuízo estimado é de R$ 100 mil. Ele acredita que o incêncio começou por conta de um curto-circuito em um dos carros.