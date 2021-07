Incêndio atinge praça de alimentação do Salvador Shopping

Um incêndio aconteceu em um restaurante da praça de alimentação do Salvador Shopping na manhã desta quinta-feira (15). Segundo o Corpo de Bombeiros, duas viaturas foram enviadas até o local para ajudar a conter as chamas no restaurante A Porteira, que foram controladas antes pelos próprios brigadistas do estabelecimento.

Os bombeiros continuaram no local para fazer o rescaldo. Não há registro de vítimas. Ainda não se sabe o que causou o início das chamas. A fumaça se espalhou rapidamente - também era possível de ver do lado de fora.

Vendedores e lojistas ouvidos pela reportagem contaram que não houve pânico durante o incêndio. Eles apenas sentiram o cheiro da fumaça e viram funcionários do shopping correndo para controlar as chamas.

Até por conta do horário, haviam poucos clientes no estabelecimento. Não houve correria deles e todas as lojas, exceto o restaurante A Porteira, onde ocorreram as chamas, seguiram funcionando normalmente.

"Foi verificado que o sistema preventivo do estabelecimento funcionou perfeitamente", diz o major Josiel Ferreira, destacando a importância do sistema e de ter uma brigada a postos. Quando os bombeiros chegaram, o fogo já estava extinto e a equipe fez uma verificação no local. "Foi incêndio que se iniciou na cozinha, possivelmente por acúmulo de gordura. A chama gera essa faísca e acaba queimando", acrescentou.

A perícia será feita pelo Departamento de Polícia Técnica (DPT) para determinar o que causou o fogo.

Em nota, a administração do shopping diz que o princípio de incêndio foi rapidamente controlado pela equipe. "O shopping permanece funcionando normalmente, apenas o restaurante está, temporariamente, fechado", diz.

