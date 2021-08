Um incêndio atingiu o prédio onde funcionava o antigo Colégio Persona, na rua Rubem Berta, no bairro da Pituba, em Salvador. As chamas começaram por volta das 9h.

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, agentes do 3°Grupamento de Bombeiros Militares foram acionados e conseguiram controlar as chamas, que atingiram apenas um dos cômodos do local.

Não havia ninguém no local na hora do incêndio e não houve feridos. O Colégio Persona foi desativado em fevereiro de 2013.