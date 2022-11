Incêndio atinge restaurante em Feira de Santana

Um incêndio atingiu um restaurante na manhã desta quarta-feira (23), em Feira de Santana, no centro-norte da Bahia. Apesar do susto, ninguém ficou ferido.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e debelou o incêndio no período da tarde. Ainda não há informações sobre o que teria causado o fogo.

O momento do ocorrido foi registrado por imagens de câmera de aparelho celular. No vídeo, é possível ver muita fumaça. A fachada do estabelecimento, que fica localizado na Avenida Nóide Cerqueira, ficou destruída.