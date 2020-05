Incêndio atinge um dos leitos do Hospital Espanhol; veja vídeo

Um dos leitos do Hospital Espanhol, no bairro da Barra, sofreu um incêndio na noite desta terça-feira (5). Os bombeiros se deslocaram para a unidade de saúde e já controlaram o fogo.



Ainda não há informações sobre o que provocou as chamas e se alguém ficou ferido, mas equipes da Polícia Militar e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) também foram deslocadas para o local.



O Hospital Espanhol estava fechado desde 2014 e foi reaberto no dia 22 de abril, para receber exclusivamente pacientes graves diagnosticados com a covid-19.



Cedida peça Justiça Federal para que fosse usado no combate ao novo coronavírus, a unidade de saúde passou por obras de adequação e hoje conta com 220 leitos, sendo 80 leitos clínicos e 140 de UTI.