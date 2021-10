Um apartamento no bairro Jardim Armação, em Salvador, sofreu um incêndio na manhã desta sexta-feira (22). De acordo com o Corpo de Bombeiros, as causas das chamas só serão descobertas após a realização da perícia.

O fogo começou por volta das 7h, com os brigadistas sendo acionados às 7h11. O village onde teve a ocorrência era baixo. Com isso, as chamas logo atingiram os outros andares da residência, chegando ao teto.

(Foto: Marina Silva / CORREIO) (Foto: Marina Silva / CORREIO) (Foto: Leitor CORREIO) (Foto: Marina Silva / CORREIO) (Foto: Marina Silva / CORREIO)

Não houve vítimas fatais nem feridos.