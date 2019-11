Incêndio avança sem controle na Chapada Diamantina e consome 500 hectares

Um incêndio que há três dias avança sem controle no Parque Municipal Natural da Serra das Almas (4.375 hectares), em Rio de Contas, na região da Chapada Diamantina, consumiu até esta quinta-feira (31) uma área equivalente a mais de 500 campos de futebol, segundo informações da prefeitura local.

O foco atinge principalmente áreas de acesso a pontos turísticos, como o Pico das Almas, que tem 1.800 metros de altitude (o terceiro maior do Nordeste), e reservas particulares do patrimônio natural, as RPPNs – a mais atingida foi a RPPN da nascente do Rio do Junco. O fogo está a 3 km do Pico das Almas.

Rastro de destruição deixado pelo fogo na reserva Volta do Rio (Foto: Divulgação)

Segundo informações da Prefeitura de Rio de Contas, as chamas atingiram oito nascentes e uma parte da RPPN Sítio Volta do Rio, local de soltura de animais silvestres que são recuperados após serem apreendidos. Até o momento, não foram encontrados animais mortos por conta do incêndio.

“Voluntários se uniram e conseguiram fazer com que o fogo não chegasse à mata onde os animais habitam, mas teve uma parte da RPPN que acabou sendo atingida”, disse a coordenadora de Meio Ambiente da Prefeitura de Rio de Contas, Dilceléia Anjos Santos, que não soube especificar o tamanho da área queimada no Sítio Volta do Rio.

Ao comentar sobre possíveis causas do fogo, a coordenadora de Meio Ambiente informou que há suspeitas de que ele tenha sido causado por uma explosão de dinamite, detonada por pessoas que estão em busca de minério no local – um buraco e pedregulhos foram encontrados na mata, o que evidencia a explosão.

Rio de Contas, cidade de 13 mil habitantes, se desenvolveu de um arraial de bandeirantes que exploravam ouro no século 17, diferente de outros municípios da Chapada, onde o alvo eram os diamantes. Na cidade, ainda existe a Estrada Real, por onde passava o ouro da Coroa Portuguesa, que manteve no século 17 o segredo do ouro por 30 anos.

O fogo que atinge a região é o segundo neste mês. O último, que durou quatro dias, conseguiu ser controlado há duas semanas e atingiu 800 hectares da Área de Proteção Ambiental (APA) Serra do Barbado. Este ano, cerca de 20 municípios já foram atingidos por incêndios florestais de grande proporção na região Oeste e Chapada Diamantina, de acordo com o Corpo de Bombeiros.

Combate

O fogo em Rio de Contas está sendo combatido por 23 homens do Corpo de Bombeiros e 14 brigadistas. Eles atuam com o auxílio de um helicóptero do Grupamento Aéreo da Polícia Militar (Graer), da Polícia Militar, que está fazendo o transporte para que o acesso seja mais rápido e a ação mais eficaz, e de duas aeronaves airtractor do Programa Bahia Sem Fogo.

Um helicóptero e duas aeronaves ajudam no combate ao incêndio (Foto: Divulgação)

Não há previsão de controle do fogo, e a probabilidade de chuva é de 5%, segundo o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe).

Ainda na Chapada Diamantina, equipes do Corpo de Bombeiros, especialistas em combate a incêndios florestais, fazem monitoramento na APA Marimbus-Iraquara, na área da Cachoeira do Mosquito. O objetivo é avaliar possíveis pontos de reignição de incêndio subterrâneo, que evolui sem que se perceba fumaça ou fogo.

Em Abaíra, no Pico do Barbado, dentro da APA Serra do Barbado, os militares já estão realizando o rescaldo. Nessa quarta-feira (30), por conta do difícil acesso, aeronaves deixaram os militares e brigadistas nas áreas a serem combatidas. Não há informações oficiais sobre a área consumida pelo fogo nas APAs Serra do Barbado e Marimbus-Iraquara.