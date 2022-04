Incêndio de 13 horas destrói prédio em Camaçari; 8 imóveis foram afetados

Um incêndio que durou 13 horas destruiu um prédio no bairro de Nova Vitória, em Camaçari. O fogo começou por volta das 16h dessa terça-feira (12) e só foi controlado durante a madrugada desta quarta (13). O incêndio aconteceu na Rua Padre Paulo Tanucci, no bairro de Nova Vitória. A via ainda está interditada.

Segundo informações do coordenador da Defesa Civil do município, Ivanaldo Soares, o dono do imóvel informou que o fogo começou com um ventilador que super aqueceu e pegou fogo.

O imóvel, que tinha três andares e 10 cômodos, ficou completamente destruído. "É um prédio antigo, de três pavimentos, de 10 cômodos, porém ele é um acumulador. Ele já vem há anos acumulando e isso agravou", explicou Ivanaldo.

O imóvel também tinha ligações de energia clandestinas. "Ele tinha a energia clandestina e todos os corredores, todos os pavimentos, ninguém acessava mais", completou. Das 16h de ontem até 3h da manhã desta quarta, foram gastos 140 litros de água paracontrolar as chamas. Depois, o imóvel entrou em colapso e começou a desabar. Agora, Ivanaldo calcula que já foram gastos 200 mil litros de água.

Cinco viaturas do Corpo de Bombeiros foram enviadas até o local. Equipes da Defesa Civil, Coelba e Embasa também foram acionadas.

Ao todo, oito imóveis precisaram ser interditados devido ao risco de afetar as estruturas. Quatro imóveis já foram liberados para as famílias retornarem.