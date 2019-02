Incêndio de grandes proporções atinge fábrica em Candeias

Uma explosão atingiu uma fábrica no município de Candeias na noite desta sexta-feira (22), gerando um incêndio de grandes proporções nas dependências da empresa Proquigel na localidade de Caroba, segundo a prefeitura da cidade.

Não hopuve vítimas, segundo o Corpo de Bombeiros (Foto: Divulgação)

Apenas na madrugada deste sábado (24), por volta das 3h, as equipes do Corpo de Bombeiros Militar da Bahia (CBMBA) conseguiram conter as chamas. Por meio de nota, a prefeitura relatou que ao tomar conhecimento da explosão e do incêndio tomou urgentemente as primeiras providências.

De acordo com os bombeiros, não houve vítimas e as causas da explosão ainda são desconhecidas.

Durante a madrugada os militares, com três viaturas de combate a incêndio e apoio de brigadas de incêndio de empresas privadas da região, atuaram no resfriamento dos tanques, evitando que o fogo se alastrasse e que novas explosões acontecessem.

Incêndio atingiu fábrica na cidade (Foto: Divulgação)

Moradores da Urbis 2, bairro próximo, e região sentiram abalos em suas casas na hora da explosão devido ao impacto.

O prefeito da cidade esteve no no local do incêndio e determinou aos secretários municipais de Serviços Públicos, Meio Ambiente, Desenvolvimento Social e de Saúde que montassem equipes extraordinárias de plantão para apoiar as ações de contenção de danos e estragos.

A defesa civil do município e equipes de Assitente Social também participaram da ação.