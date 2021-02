Incêndio de grandes proporções atinge galpão em Valéria

Um incêndio em um galpão de paletes, em Valéria, deixou os moradores assustados na manhã desta terça-feira (23). As chamas começaram durante a madrugada e logo uma coluna de fumaça anunciava onde o fogo estava destruindo tudo. O incêndio foi controlado, mas às 10h os bombeiros ainda trabalhavam no local.

Os moradores contaram que foi um vizinho quem percebeu as chamas primeiro. Ele estava saindo de casa para trabalhar, por voltas das 4h, quando viu o clarão provocado pelo fogo e correu para avisar a esposa. A mulher, então, foi até a janela do quarto e chamou até acordar a vizinha, que mora ao lado do galpão.

(Arisson Marinho/CORREIO) (Arisson Marinho/CORREIO) (Arisson Marinho/CORREIO) (Gil Santos/CORREIO) (Gil Santos/CORREIO) (Gil Santos/CORREIO) (Arisson Marinho/CORREIO)

Taylane Félix, 33 anos, acordou assustada e, em seguida, despertou o marido e o irmão para ajudarem no combate às chamas. Eles contaram que usaram uma marreta para arrombar o cadeado para consegui entrar na fábrica e pegaram a água de um tonel que fica na porta de um morador para apagar o fogo. O local não tem vigilante durante a madrugada e não havia ninguém no galpão no momento do incêndio.

"Liguei para um rapaz que trabalha no galpão e ele chegou rápido, e ajudou a gente a apagar o fogo. Chamei os bombeiros e pedi ajuda também das empresas que ficam aqui perto, e eles mandaram carro-pipa", contou Taylane.

Os bombeiros chegaram cerca de 10 minutos após receberem o primeiro chamado. Nesse momento, o fogo que atingia a madeira do lado direito do galpão já havia sido debelado pelos moradores, mas as labaredas do lado esquerdo estavam altas e destruindo tudo pelo caminho.

"A gente retirou alguns paletes para tentar evitar que o fogo se propagasse mais rápido, mas quando os bombeiros chegaram pediram para a gente parar porque eles poderiam precisar dos paletes como apoio no combate ao fogo", disse a moradora.

Foram necessários cinco carros de bombeiros e 19 homens até que as chamas fossem controladas, por volta das 8h. Os bombeiros seguem trabalhando no rescaldo.

O proprietário esteve no local, disse que o galpão existe há seis anos e que nunca havia sofrido um incêndio. Ele não quis informar mais detalhes, e disse que ainda não calculou o prejuízo.