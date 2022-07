Um grande incêndio atingiu prédios comerciais na região da 25 de Março, São Paulo. A rua é conhecida por seu comércio popular.

O fogo começou por volta de 21h desse domingo (10), na Rua Barão de Duprat, de acordo com o jornal O Globo. 30 viaturas e 85 homens do Corpo de Bombeiros estão atuando no combate às chamas.

Não há informações de feridos. Ainda não se sabe o que causou o incêndio.