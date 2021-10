Incêndio deixa 46 mortos e 41 feridos em Taiwan

Pelo menos 46 pessoas morreram e 41 ficaram feridas em um incêndio em um prédio em Taiwan, nesta quinta-feira (14). "O incêndio deixou 46 mortes e 41 feridos", disse o Corpo de Bombeiros de Kaohsiung em um comunicado enviado à imprensa.

O fogo começou em prédio de 40 anos no distrito de Yancheng na madrugada e foi extinto ao amanhecer. O governo está investigando as causas do incêndio, inclusive se foi um ato criminoso.

O edifício já abrigou restaurantes, salas de karaokê e um cinema, mas atualmente estava parcialmente abandonado.