Incêndio destrói 20 veículos em pátio de delegacia na Bahia

Vinte veículos, sendo 17 carros e três motocicletas, que estavam no pátio do Complexo Policial de Vitória da Conquista, no Sudoeste baiano, ficaram destruídos após um incêndio no local na noite dessa terça-feira (28).

De acordo com a assessoria do Corpo de Bombeiros, homens do 7° Grupamento de Bombeiros Militar (7°GBM) da cidade conseguiram impedir que o fogo atingisse outros veículos que estavam na área anexa à delegacia.

O chamado aconteceu por volta das 21h30 e três caminhões foram encaminhados ao local, impedindo que as chamas se alastrassem.

Não houve feridos e as causas do incêndio ainda são desconhecidas.