Incêndio destrói área de vegetação em Ibotirama, no oeste da Bahia

Um novo episódio de incêndio foi registrado na Bahia. Chamas intensas atingiram uma área de vegetação em Ibotirama, no oeste do estado, no início da tarde desta segunda-feira (27). Não há informações sobre o que tenha causado o incêndio.

Segundo informações da TV Oeste, as chamas se espalharam rapidamente por causa da vegetação seca e chegaram perto das casas. O fogo assustou os moradores, mas ninguém ficou ferido.



O incêndio foi controlado por agentes da Guarda Civil, brigadistas e bombeiros militares.

Estado em chamas



Incêndios continuam sendo registrados em vários municípios do oeste da Bahia, o que tem exigido um esforço contínuo dos bombeiros e brigadistas. Em Barreiras, alguns pontos de reignição, que acontecem quando reinicia o incêndio já combatido e extinto, foram identificados e logo apagados.

Em Lençóis, na Chapada Diamantina, bombeiros militares e brigadistas conseguiram controlar o incêndio que atingiu a região. As equipes tiveram o apoio de duas aeronaves modelo Air Tractor, que realizaram o lançamento de água para auxiliar no resfriamento do terreno.

Já em Luís Eduardo Magalhães, os acessos foram abertos ao redor de grandes áreas em chamas para evitar que o fogo se espalhasse para regiões habitadas. Aeronaves Air Tractor auxiliam as equipes em terra.

Na região de Irecê, as equipes conseguiram extinguir praticamente todos os focos de fogo, porém o monitoramento será mantido para averiguar novos focos para evitar reignições.