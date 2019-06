Incêndio em fábrica na Indonésia deixa 30 mortos

(Foto: AFP)

Pelo menos 30 pessoas, entre elas três crianças, morreram nesta sexta-feira, 21, em um incêndio que destruiu uma casa que funcionava como fábrica de fósforos na província de Sumatra do Norte, no oeste da Indonésia, segundo informaram fontes oficiais



As autoridades averiguam se as crianças estavam trabalhando ou acompanhando seus pais na fábrica e se haviam mais funcionários que o permitido pela licença da empresa.



O incêndio, que já foi extinto, começou pouco antes das 12hs (2hs no horário de Brasília) na cidade de Sumber Mulyo, 40 quilômetros ao oeste da capital provincial Medan, afirmou o chefe da Agência Regional de Gestão de Desastres (BPBD) em Sumatra do Norte, Riadil Lubis.



Lubis afirmou que 28 das vítimas puderam ser identificadas, apesar de as imagens da fábrica mostradas na televisão mostrarem seu interior totalmente queimado.



As autoridades investigam a causa do incêndio e as licenças da empresa, que armazenava líquido inflamável, já que se cogita que tivesse autorização para ser apenas uma "indústria doméstica", que permite um máximo de quatro funcionários.



"Continuamos investigando se as crianças estavam trabalhando ou simplesmente acompanhavam seus pais", afirmou Lubis em conversa por telefone.



A proprietária da casa, uma idosa identificada apenas como Ros, afirmou à uma TV local que alugava o imóvel há 4 anos para um empresário de Medan.



O marido de uma das vítimas, Faisal Riza, disse que todas as funcionárias da fábrica eram mulheres, sendo que algumas levavam os filhos para o trabalho.



Outro homem, Sofyan, contou que sua mulher e a filha de 10 anos morreram no incêndio e não conseguiram escapar pela porta principal porque estava trancada. O fogo teria começado pela parte de trás do local.



O chefe provincial da BPBD acrescentou que quatro dos funcionários conseguiram se salvar por estarem fora do prédio para a mudança de turno.



Em outubro de 2017, ao menos 47 pessoas morreram no incêndio em uma fábrica de fogos de artifício em Tangerang, 25 quilômetros ao oeste de Jacarta. Menores de idade que trabalhavam no local também estavam entre as vítimas.



Os acidentes de trabalho são comuns na Indonésia devido ao alto número de trabalhadores no setor informal e a implementação frouxa de regulações no quarto país mais populoso do mundo com mais de 265 milhões de habitantes.