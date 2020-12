Incêndio em garagem da prefeitura de Barra do Choça destrói 10 veículos

Um incêndio atingiu a garagem da prefeitura de Barra do Choça, no Sudoeste da Bahia, na madrugada desta quarta-feira (9). Segundo relatos, as chamas começaram por volta das 3h30. De acordo com informações da prefeitura local, o fogo destruiu 10 veículos: sete ônibus escolares, duas motos e uma van que já era sucata. O incêndio se espalhou por falta de bombeiros na cidade e pela necessidade de deslocamento de uma equipe de Vitória da Conquista, a 27 quilômetros de Barra do Choça. O fogo só foi apagado com a ajuda de moradores e de um carro pipa. A equipe de bombeiros chegou no final do combate ao incêndio. Não houve feridos.

A garagem que pegou fogo fica na rua Juracy Magalhães, no bairro Ouro Verde. De acordo com informações da Polícia Militar (PM) confirmadas pela prefeitura de Barra do Choça, os veículos foram completamente destruídos. Outros materiais que eram armazenados na mesma garagem também foram danificados.

Incêndio destruiu completamente os 10 veículos (Foto: Reprodução)





O caso agitou a madrugada da cidade e assustou os moradores, que relataram que a situação foi incomum e que muitos acordaram preocupados com a situação, temendo que o fogo se espalhasse pelas casas vizinhas. A mãe de um guarda municipal, que é vizinha da garagem, ligou pedindo ajuda. O guarda, que não quis se identificar, explicou como ficou sabendo do incêndio: "Por volta das 3h, minha mãe me ligou. Ela percebeu umas explosões que fizeram ela acordar e, por isso ficou assustada e me chamou para ajudar, porque parecia coisa grande. Quando eu cheguei lá, as chamas estavam muito altas e o povo todo assustado. Aí ligamos para pedir ajuda porque a situação estava muito complicada", lembra.

O jornalista Jorge Amorim, 50, também falou sobre o ocorrido confirmando a grande proporção do incêndio e disse que a situação preocupou os moradores também depois do fogo ser apapago, por conta das consequências. "Foi grande, assustou o pessoal. Você pode ver nas fotos que ganhou uma proporção grande. Uma coisa que nos preocupou na hora e ainda nos preocupa é porque os veículos são parte importante para o transporte escolar municipal", afirmou.

O guarda municipal chamado pela mãe foi uma das pessoas que ajudou o motorista de um carro pipa disponível na cidade a apagar o fogo. "Aqui tem um carro pipa que fica disponível para essas coisas de incêndio. Quando o motorista do caminhão chegou, ajudei e a gente conseguiu apagar o fogo. Quando os bombeiros chegaram, eles só fizeram terminar o serviço".

Prejuízos

O prejuízo é considerável para a cidade de Barra do Choça, que, de uma vez, perdeu quase metade da sua frota de ônibus escolares, já que a cidade contava com 15, ao todo. O prefeito Adiosvaldo Araújo lamentou o episódio: "Para uma cidade pequena como a nossa, é claro que um incêndio que destrói 10 veículos é muito prejudicial. São carros que eram usados para transportar os alunos da zona rural e repor eles depende de um investimento alto. Quando chegamos no local, a situação já estava muito avançada", contou.

A perícia ainda investiga o que pode ter causado o incêndio. Mas, segundo o prefeito, os perítos adiantaram que é improvável que o fogo tenha começado por causas naturais e se espalhado. "Em conversa com eles, me falaram que o que foi feito para que ocorresse o incêndio aconteceu em cada um dos veículos atingidos, o que nos leva a crer que dificilmente a avaliação deles não irá apontar um incêndio criminoso", declarou.

"Com certeza foi criminoso, não tenho dúvidas. Essa é a nossa avaliação porque não dá para o fogo surgir do nada, ali na garagem não tem uma estrutura que fizesse com que o fogo aparecesse sem que algo tivesse causado", disse o prefeito, que afirmou que o lugar não tinha câmeras de segurança e que o vigilante que fica no local não foi trabalhar justamente nessa madrugada e não avisou à prefeitura.

*Com a orientação da subchefe de reportagem Monique Lôbo