Incêndio em poste no Stiep interrompe serviço de internet de ao menos dez empresas

O incêndio que atingiu um poste na Avenida Professor Manoel Ribeiro, no bairro do Stiep, em Salvador, interrompeu os serviços de internet e telecomunicações de pelo menos dez empresas na madrugada e manhã desta terça-feira (15).

Entre elas, grandes operadoras como a Claro, Vivo e Tim, que fornecem internet para diversos bairros na região. Além de boa parte do Stiep, a falta do serviço foi registrada também no Costa Azul, Imbuí, Marback e Armação.

Procurada, a TIM informou que alguns clientes da TIM Live, do bairro Stiep, poderiam estar enfrentando dificuldade para acessar a internet por conta do incêndio. A operadora, no entanto, não confirmou quantos clientes e quais bairros foram afetados. A Claro e a Vivo também foram procuradas para confirmar os problemas, mas não retornaram até o fechamento desta reportagem.

Fios foram danificados e precisaram de troca (Arisson Marinho/CORREIO) Fios foram danificados e precisaram de troca (Arisson Marinho/CORREIO) Fios foram danificados e precisaram de troca (Arisson Marinho/CORREIO) Fios foram danificados e precisaram de troca (Arisson Marinho/CORREIO)

Muitas equipes trabalharam na região ao longo da manhã para trocar a fiação e restabelecer as conexões. Mais de 60 funcionários de diferentes empresas estavam envolvidos nas reparações enquanto a reportagem esteve por lá.

Destes, 20 pertenciam à Claro, que também é responsável pelo serviço de internet da Net. Os serviços da operadora apresentaram problemas nos bairros do Stiep, Imbuí, Armação e Costa Azul, de acordo com reclamações registradas.

Via fundamental

Supervisor da Claro, Joas Pires explicou que os impactos em diferentes áreas além do Stiep se dá pelo fato da Avenida Professor Manoel Ribeiro ser um importante ponto para o fornecimento dos serviços da empresa.

"Temos vários cabos nessa travessia e o curto-circuito queimou todos eles. [...] Acredito que até às 15h vamos conseguir normalizar tudo. É porque temos uma estação distribuidora aqui próxima, dela que sai o serviço para vários lugares", explica Joas.

A Nexo Brasil, outra empresa de internet e telecomunicações, tem mais de 150 clientes no bairro do Marback. Todos ficaram sem os seus serviços ao longo da manhã, como conta Manoel Ludovice, gerente de operações da Nexo.

"Recebemos o alerta às 3h20 e parou o serviço para esses clientes. A equipe está fazendo a recuperação da fibra óptica que foi toda danificada e queimada. É uma área de distribuição importante, sem ela a internet não chega", fala ele, informando que o serviço tinha previsão de recuperação às 10h.

Além do lançamento dos fios de fibra, as empresas precisaram também realizar o trabalho de fusão delas, o que permite a volta da conexão. Por conta da quantidade de fios e da logística de trabalho, as empresas estabeleceram diferentes prazos para recuperação do serviço.

Sem internet e energia

Moradora de um prédio à frente do poste que pegou fogo, a aposentada Antônia Verônica Carneiro, 63. Desde o início do incêndio, a casa ficou sem energia e, consequentemente, sem internet. Às 9h, os serviços não tinham sido estabelecidos.

"Era umas 3h15 quando estourou tudo e ficamos sem energia. Até agora, não voltou. Prejudica muito porque ia aproveitar o feriado para lavar roupa, mas não vou conseguir. Para me comunicar, preciso usar a internet móvel", reclama ela.

Veja imagens do incêndio:

Mariana da Silva, 24, é moradora do Costa Azul, mas faz academia no Stiep. Ela foi afetada de duas maneiras. Além de não ter internet em casa, chegou na academia e percebeu que o ambiente estava sem fornecimentos de energia elétrica.

"Acordei e vi que não tinha internet. Achei que fosse um sinal para ir malhar, mas, quando eu cheguei lá, estava sem energia e não poderia funcionar. Não tinha sinal nenhum, eu acho. Nem de internet, nem divino", brinca ela.

Na delicatessen de Leonardo Oliveira, 32, no bairro do Imbuí, a energia também se foi na madrugada, em um horário similar do incêndio. Apesar de não saber se o problema tinha relação com a ocorrência, ele foi até o local conferir.

"Caiu uma canela da rua para subestação. Disseram que é uma coisa de rede, mas não informaram se tem a ver com essa situação. No entanto, para voltar é só meio dia. Sem isso, a delicatessen fecha e fico no prejuízo", fala ele.

Coelba explica



A Neoenergia Coelba informou que equipes técnicas seguem atuaram na recomposição da rede elétrica na Avenida Professor Manoel Ribeiro e confirmou a interrupção do fornecimento de energia foi registrada na madrugada, após um incêndio iniciado em cabos da rede de telefonia e internet.

Sobre os problemas das redes de internet, a Coelba afirmou que as empresas são responsáveis pelo próprio cabeamento e que cabe a elas a manutenção e recuperação dos fios. Nenhuma empresa de internet registrou reclamação junto à fornecedora de energia.

Empresas que fizeram manutenção no local ao longo desta manhã:

Claro

Vivo

Tim

ITS

R2 telecomunicações

Nexo Brasil

Brdigital

Use telecom

RM conect

Estrategic