Incêndio em prédio da Seinfra destrói sala de informática

Um incêndio atingiu um mezanino, no quarto andar do prédio da superintendência de infraestrutura, que fica ao lado da Secretaria Estadual de Infraestrutura (Seinfra), no final da tarde do último sábado (26). Apesar do susto, as chamas foram rapidamente controladas pela equipe de bombeiros que atendeu a o ocorrência. Porém, o material de informática que ficava no local foi completamente danificado pelas chamas, causando um prejuízo que deve ser calculado pela Seinfra nos próximos dias. Nenhuma pessoa foi ferida pelas chamas.

Segundo informações da assessoria da Seinfra, nenhum documento foi perdido durante o incidente. Isso porque todo material que ficava no setor é espelhado pela Companhia De Processamento De Dados Do Estado Da Bahia (Prodeb) que aloca essas informações por segurança contra esse tipo de acontecimento.

Não se sabe ainda o que poderia ter causado o incêndio no prédio da superintendência. De acordo com informações da Seinfra, ninguém viu onde as chamas teriam começado. O CORREIO procurou o Corpo de Bombeiros que afirmou que aguarda perícia que vai revelar o que teria causado o incidente.

*Com orientação da chefe de reportagem Perla Ribeiro