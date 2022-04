Incêndio em supermercado de Vitória da Conquista é extinto após quatro dias de combate

Após quatro dias de operação, o Corpo de Bombeiros conseguiu apagar completamente, na última terça-feira (12), o incêndio de grandes proporções que atingiu um supermercado atacadista em Vitória da Conquista, no sudoeste da Bahia.

O Corpo de Bombeiros informou que permaneceu no local até o início da noite de terça para conter as chamas e que agora está no local somente para monitorar a retirada dos entulhos. Segundo a corporação, o imóvel tinha muito material inflamável e estavam com o Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB) vencido - estavam em processo de renovação - com isso, o sistema de prevenção e de primeira resposta falhou

O tamanho da área não foi informado, mas os bombeiros afirmam que uma grande parte do estabelecimento foi atingida pelo incêndio. Devido a extensão da área, durante os quatro dias desde o início das chamas, os agentes conseguiam visualizar pontos isolados de incêndios. Além disso, em virtude de parte da cobertura ter colapsado e não oferecer segurança, o acesso das equipes a esses locais ficou mais difícil.

Cerca de 60 bombeiros militares do 7°GBM, além de nove viaturas da unidade e 15 carros-pipas pertencentes à Prefeitura, Embasa e de uma empresa privada, foram utilizados para controlar as chamas. O combate às chamas se iniciou às 8h35 da última sexta-feira (8). Não houve vítimas e a causa do incêndio ainda é desconhecida.

Responsável pelo supermercado, o Carrefour informou que o Corpo de Bombeiros foi acionado imediatamente para controlar o fogo e que a rede está acompanhando e prestando todo suporte necessário.