Diversas regiões da Bahia estão sendo atingidas por incêndios florestais neste domingo (3). Dentre elas está Iraquara, na Chapada Diamantina, onde o combate acontece na região de Água do Carrapato, no povoado de Riacho do Mel.

Já na Região do Rio da Piroca, os bombeiros realizam o combate numa região de mata densa e bastante íngrime.

Também ocorrem chamas nas cidades de Lençóis, Macaúbas, Uibaí, Barreiras, Riachão das Neves, Barra, Ibotirama, Formosa do Rio Preto e Aroeiras.