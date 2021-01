Índia enviará mais 10 milhões de doses de vacina para o Brasil em fevereiro

As 10 milhões de doses da vacina da Universidade de Oxford/AstraZeneca contra a covid-19 que o Brasil negocia com o Instituto Serum, da Índia, devem chegar ao país ainda no mês de fevereiro. A informação foi confirmada por Suresh Jadhav à emissora CNN Brasil.

Jadhav afirmou que as negociações do instituto com a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) — responsável pelas vacinas no país — estão em estágio avançado e que restam resolver questões de distribuição e transporte.

“Não vejo mais obstáculos do lado do governo e obteremos todas as permissões necessárias para garantir o produto ao Brasil, uma vez que as negociações com o governo brasileiro estiverem finalizadas. Estou confiante que em um curto período de tempo nós vamos providenciar a quantidade que o Brasil precisar”, afirmou o diretor do Serum.

A relativa demora da chegada das doses é motivada pela prioridade da Índia em suprir a demanda de países vizinhos e de outros que ainda não tiveram acesso à vacina, mas que uma vez que essa necessidade for superada, as vacinas devem chegar ao Brasil em uma semana.