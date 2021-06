Indiana Jones 5: Preparação de Harrison Ford tem 64 km de pedalada por dia

O ator Harrison Ford, 78, entrou de cabeça na preparação para Indiana Jones 5. Segundo o jornal The Mirror, ele tem pedalado por 64 km por dia, além de caminhar e comer barras de suplementação energética. Ainda de acordo com o tabloide britânico, uma fonte garantiu que o ator tem o dia a dia "controlado", como um relógio.

"É incrível. Ele parece viver uma rotina muito rígida. Você pode ajustar o relógio pelas coisas que ele faz na mesma hora todos os dias. É um relógio, muito controlado. É acordar, almoçar, fazer um longo passeio de bicicleta, e então ele chega ao set de filmagem, a partir das 18h", disse o jornal.

Na última semana, o ator Josh Gad compartilhou com os fãs a primeira imagem de bastidor em que Harrison Ford aparece caracterizado como o icônico personagem no set de Indiana Jones 5. O ator americano retorna para seu papel mais conhecido e um dos mais lucrativos: os filmes lançados em 1981, 1984, 1989 e 2008 arrecadaram mais de US$ 2 bilhões de dólares em bilheteria mundial, segundo o levantamento do site especializado Box Office Mojo.

Dessa vez, porém, Spielberg não comandará a aventura: a cadeira de diretor ficou com James Mangold, indicado ao Oscar de Melhor Roteiro Adaptado por Logan, de 2017. Entretanto, Spielberg continua como produtor do longa. Além de Ford, Indiana Jones 5 também terá no elenco nomes como Boyd Holbrook, Shaunette Renée Wilson, Mads Mikkelsen, Thomas Kretschmann e Phoebe Waller-Bridge. Ainda não há data de estreia confirmada.