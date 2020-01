Índice de confiança do empresário do comércio de Salvador é o maior desde 2014

Em janeiro, o Índice de Confiança do Empresário do Comércio (ICEC) ficou em 120,3 pontos, o que representa uma alta de de 2,7% na comparação com dezembro. Já em relação ao mesmo período de 2019, o crescimento foi de 5%. Com a sexta alta consecultiva do indicador, o patamar atual é o maior desde janeiro de 2014 quando o ICEC estava nos 126,9 pontos.

Por estar entre 100 e 200 pontos, o indicador está em um patamar otimista. Já entre 0 e 100 pontos, o patamar é pessimista. O Índice de Confiança do Empresário do Comércio (ICEC) é analisado mensalmente pela Fecomércio-BA.

O maior avanço foi no Índice das Condições Econômicas Atuais do Empresário do Comércio (ICAEC), que saltou de 91,1 pontos em dezembro para 97,3 pontos em janeiro, o que representa alta de 6,7%.

O ICAEC também registrou o maior aumento no contraponto anual, de 16%. Isso aponta que os empresários de Salvador estão enxergando um ambiente mais favorável no seu próprio negócio e na economia de modo geral.

O último sub índice, Índice de Investimento do Empresário do Comércio (IIEC), apresentou ligeira retração de 0,6%. Porém, ainda permanece na área de otimismo com 102,7 pontos. O que causou esse resultado foi a intenção de contratação que caiu 4,2% na comparação mensal.

As contratações, em grande parte, já haviam sido feitas antes do final do ano para atender a demanda da Black Friday e do Natal. Agora, há um processo de readequação do quadro de funcionários para as vendas do primeiro semestre.

Se trata de uma questão pontual e que não deve permanecer. Por outro lado, houve aumento tanto na intenção de investimentos quanto no estoque, o que sinaliza uma boa expectativa de vendas para o início do ano.

No geral, desde o começo do ciclo de alta que começou em julho, o indicador já avançou 19,3%. Esse resultado é reflexo da melhora evidente da economia e nas vendas do comércio.

Os dados do IBGE demonstram a tendência de alta, pois no primeiro semestre as vendas no estado da Bahia retraíram 1,1%, enquanto no período de julho a novembro o saldo é positivo em 3,8%.

O ano de 2019 foi dividido em dois momentos: o primeiro com o cenário difícil de articulação política e andamento das reformas no primeiro semestre. E o segundo, na última metade do ano, com a aprovação da reforma da previdência e da liberdade econômica, medidas de estímulo ao consumo como a liberação do FGTS, PIS e PASEP, criação da semana patriótica, entre outros que geraram o aumento da confiança e melhora dos indicadores econômicos.

Como a economia está melhorando de forma estruturada e não sendo mais determinado por medidas pontuais ou artificialmente, as vendas devem continuar de maneira positiva e tendem a ter um ritmo mais acelerado ao longo deste ano, impulsionado pelo aumento da oferta de crédito.

A taxa de juros básica da economia no menor patamar histórico, com o mercado de trabalho mais aquecido, dá condições para os bancos facilitarem o crédito para os consumidores, que estão conseguindo quitar as dívidas contraídas. O resultado desta equação está chegando através do aumento do consumo e, desta forma, o ICEC deve continuar a apresentar crescimento da confiança nos próximos meses.