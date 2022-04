Indígena tatuador e chefe na PRF: conheça baianos que estão no reality 'No Limite'

Dois baianos estão na lista dos 24 participantes do reality No Limite, divulgada na noite desta terça-feira (26). O programa, apresentado pelo ex-BBB Fernando Fernandes, começa no dia 3 de maio e vai premiar o vencedor com R$500 mil. Diefente da edição anterior, a nova temporada tem apenas participantes anônimos.

Foto: Reprodução

A primeira representante da Bahia anunciada na edição especial do programa é Guza Rezê. Ela tem 40 anos, é chefe na Polícia Rodoviária Federal e mora em Salvador.

Ela revela que passou por uma impressionante transformação física e pode deixar muito participante para trás. "Sempre fui gordinha. Hoje sou atleta, maratonista, já fiz Iron Man e sou policial também", diz.

Entre as característica de Guza como competida está competitividade em 10 e paciência em apenas 1.

O segundo baiano apresentado foi Janaron Uhãy do Povo Pataxó, em Santa Cruz Cabrália. Ele tem 27 anos e monitor pesqueiro e tatuador. No que se refere à natureza, ele se garante. "Na minha vida, não tem nada que me abala. Sou bastante corajoso", diz ele que não perde o contato com a terra.

Foto: Reprodução

Entre as habilidades para o programa, Janaron destaca competitividade em 10 e manipulação em 2.

O programa

Entre as novidades deste ano é que o reality ganha mais dias de exibição, às terças e quintas, depois de Pantanal. Aos domingos, após o Fantástico, quando Ana Clara comanda o quadro A Eliminação, os dois participantes eliminados da semana se encontram ao vivo para rever os principais momentos de suas trajetórias no reality.

O cenário paradisíaco da nova edição de No Limite tem nome próprio no programa: Praia Dura. Assim que chegarem, os participantes são divididos em duas tribos e encaram uma prova que define a escolha dos acampamentos.

Eles começam o jogo sem nada, somente com suas mochilas. Todo o restante deve ser conquistado: sacos de dormir, iniciador de fogo, lonas para proteger da chuva, entre outros itens básicos para sobreviverem isolados no meio da natureza.

A cada programa, as tribos enfrentam duas provas: uma de privilégios, onde garantem alguns itens básicos para o acampamento, e outra de imunidade. Ao final, o grupo que perder o segundo desafio encara o Portal de Eliminação e todos da equipe precisam votar em um dos seus para deixar a competição.