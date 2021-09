Indígenas da tribo Pataxó bloqueiam BR-101 em protesto contra marco temporal

Em protesto contra o “marco temporal” em demarcações de terras indígenas, que voltou a ser julgado pelo Supremo Tribunal Federal (STF), membros da tribo Pataxó bloquearam um trecho da BR-101 na cidade de Camacã, extremo sul da Bahia, na manhã desta quarta-feira (1º).

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) confirmou a interdição total da rodovia no km 582, por volta das 13:20h.

Segundo Kahu Pataxó, liderança indígena, as manifestações ocorreram em todo o território nacional. “Foram as manifestações contra o marco temporal, dando uma espécie de apoio ao STF para julgar logo esse caso de repercussão geral”, contou.

Ele ainda disse que o protesto começou às 6 horas da manhã e que teve a participação de diversos membros das comunidades locais. Kahu ainda reforça a motivação da luta. “As manifestações foram no sentido de rechaçar o marco temporal, porque não existe a possibilidade de haver um marco no tempo para estabelecer o que é terra indígena ou não. Esperamos que o Supremo continue esse julgamento e encerre essa questão de uma vez por todas”, concluiu.

Outros protestos

Em Brasília (DF), indígenas estão acampados, desde a semana passada, em luta contra o Projeto de Lei (PL) 490/07, conhecido como “marco temporal”.

Nesta quarta-feira (1º), de acordo com informações do G1, uma marcha saiu do Eixo Monumental, próximo à Fundação Nacional das Artes (Funarte), em direção à Praça dos Três Poderes, por volta das 14h15.

Os manifestantes se reuniram em frente ao prédio do Supremo Tribunal Federal (STF) para acompanhar a sessão através de um telão instalado pelo movimento.



O julgamento, no entanto, foi suspenso às 18h10 e a votação adiada para esta quinta-feira (02).