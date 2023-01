Inema envia plantão de emergência para vistoriar Refinaria de Mataripe

A Secretaria do Meio Ambiente (Sema) e o Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Inema) enviaram uma equipe do Plantão de Emergências Químicas e Ambientais para averiguar possíveis inadequações ambientais na Refinaria de Mataripe na quarta-feira (4), após um incidente no sistema de ar comprimido do local. As atividades nas unidades tiveram que ser interrompidas após o problema.

De acordo com o Inema, a Acelen relatou que, após a parada das atividades, todo o material foi direcionado ao flare para queima, "impactando diretamente nas dimensões das chamas, mas antecipando que não havia risco ambiental relacionado." Após a averiguação, a equipe verificou uma normalidade visual no flare.

"Imediatamente o Instituto acionou a equipe do Plantão de Emergências Químicas e Ambientais para averiguar possíveis inadequações ambientais, bem como assegurar o efetivo cumprimento do monitoramento ambiental atmosférico pela referida empresa, de suma importância neste momento. Após o ocorrido, já foi possível verificar pela equipe técnica, uma normalidade visual no flare.", diz comunicado do Inema.

A empresa ainda terá 48 horas para apresentar o Relatório Preliminar e até 15 dias para apresentar o Relatório Conclusivo do evento, nos termos do Art. 37 do Decreto Estadual Nº 14.024/2012, regulamento da Lei Nº 10.431/2006.