Inep escreve 'visualização' com 'z' e Twitter não perdoa

Depois do ministro da Educação Abraham Weintraub escrever a palavra "impressionante" com um "c" no lugar dos dois "s", foi a vez o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), ligado ao ministério, deslizar no português. Ao anunciar que mais de 2,5 milhões de pessoas visualizaram suas notas no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), o instituto escreveu "vizualiação" em vez de "visualização".

A postagem foi feita no Twitter, neste sábado (18), e, depois do alerta de seguidores, o Inep excluiu a publicação. Mas já era tarde: os seguidores, nos comentários, começaram a acusar o erro e a correção. "Pagou mas todo mundo ja viu amado", escreveu uma seguidora. O orgão respondeu algumas das mensagens com emoticons.