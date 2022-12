Influeciador baiano imita cobradores de vans no Catar e viraliza na web

Depois que Cristian Bell, influenciador que "causou" levando as dancinhas do Brasil para o Catar, chegou a vez de outra personalidade da web baiana conseguir viralizar. O jovem Rafael Carneiro ficou conhecido por imitar cobradores de vans do transporte público de Salvador em uma canoa.

Conhecido na web como Rafinha, ele já conseguiu acumular mais de 22 mil curtidas. No vídeo, ele circula com a camisa da seleção brasileira e faz brincadeira com o itinerário, passando por vários bairros de Salvador, como Cajazeiras, Boca da Mata, Fazenda Grande 3.

Na gravação, pessoas que passavam pela canoa, ficavam sem entender o motivo dele chamá-las para entrar na embarcação. "Se apertar enche a topic", comentou Rafinha na legenda da publicação.