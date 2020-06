Influencer baiano de 15 anos irrita Bolsonaro e acaba bloqueado no Twitter

Famoso por bloquear personalidades e jornalistas que criticam o seu governo, o presidente Jair Bolsonaro fez mais uma vítima em seu "cancelamento presidencial": o estudante Kaique Brito, de 15 anos, morador da periferia de Salvador.

Kaique faz sucesso nas redes sociais ao compartilhar vídeos irônicos dublando falas controversas de políticos e anônimos. Bolsonaro é uma das maiores 'vítimas' do garoto, o que motivou o bloqueio.

"Fico me perguntando o que se passa pela cabeça do presidente. Sou um adolescente de 15 anos. Que mal eu poderia fazer para ele? Assim como outros usuários do Twitter e do Instagram, faço comentários nas postagens e algumas dublagens dos discursos dele. Eu não lembro o que ele escreveu, mas eu comentei: “Aleluia, arrepiei’’ (frase usada por Rafa Kalimann dentro da casa do “Big Brother’’). E ele, simplesmente, me bloqueou. Sinceramente, acho um absurdo o presidente bloquear as pessoas de sua rede social. Se eu pudesse conversar com ele, falaria para levar mais a sério o cargo que ocupa e o mandaria ir trabalhar. Porque não é possível que no meio de uma pandemia ele esteja se comportando como um adolescente inconsequente", disse Kaique em entrevista ao jornal Extra

Após o bloqueio, o jovem recorreu ao deboche. Em postagem no Twitter ele disse "os dias de glória chegaram" e, em seguida, fez diversas poses para comemorar o momento.