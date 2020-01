Influencer baiano desaparece após ser flagrado pela namorada com outra em casa; veja vídeo

A confusão de dentro de casa foi parar nas redes sociais. A digital influencer Sthefane Matos gravou um vídeo na última quinta-feira (2) alegando que flagrou seu ex-marido, Abner Pinheiro, com outra mulher na casa do casal. Os dois estão separados há pouco mais de um mês, mas continuavam morando juntos. Os dois são de Salvador

Sthefane publicou o vídeo nos stories de seu Instagram, que tem cerca de 3,7 milhões de seguidores, e excluiu alguns instantes após a veiculação.

"Acabo de chegar em casa e Abner com a p*ta de uma vagab*nda aqui dentro da minha casa, que era minha casa e dele!", esbravejou.

Sthefane Matos acabou de pegar Abner com outra menina na casa deles pic.twitter.com/R1hnEwLQF5 — Garoto do Blog (@garotxdoblogofc) January 1, 2020

Abner também foi a público e confirmou que estava com outra mulher. Nos stories, afirmou que errou e que o "arrependimento está me castigando serveramente". Logo depois, apagou sua conta no Instagram.

"Não tô aqui pra me explicar, pra poder ter perdão. Sou homem e sei o que faço. Fui um m*rda, um lixo de pessoa de ter feito isso", contou. "Tô aqui pra explicar o que realmente aconteceu. Não aconteceu flagrante, Sthefane não me pegou na cama com ninguém. Eu tava na rua o dia todo, eu tô ficando com a pessoa, isso todo mundo já sabe", disse.

Abner se pronunciou após vídeo em que ex-esposa denunciava flagra (Foto: Reprodução/Instagram)

Após deletar a conta no Instagram, Abner sumiu. Neste sábado (4), Sthefane publicou que está aflita e angustiada por ninguém ter notícias de seu ex-marido, confirmando que não tinha notícias do seu paradeiro. Os dois têm um filho de 9 meses.