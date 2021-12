Influencer baiano é acusado de agredir mulher trans durante programa sexual

Rafaela Nascimento, mulher trans com quase 9 mil seguidores no Instagram, divulgou em seu perfil um vídeo em que acusa o influencer baiano conhecido como Revolucionário de agressão durante um programa sexual em um hotel da capital, na noite desta terça-feira (21).

Na postagem, ela expõe uma suposta foto do influencer e pede ajuda. “Fui agredida no hotel por esse lixo. Me chamou para um programa, simplesmente me agrediu e quis o dinheiro de volta”, explica. Ela acrescenta que sofreu ameaças e que chegou a acionar a polícia, porém esperou por mais de meia hora sem sucesso. “Sei que vou querer justiça”, diz.

Rafaela divulgou ainda o áudio do que seria uma conversa de Revolucionário com uma terceira pessoa não identificada. No diálogo, em tom de chacota, Revolucionário confirma as agressões. “Peguei e ainda quebrei no pau. Eu avistei o travesti e dei um bocado de murro na cara, tá ligado?”, diz entre risos.

Eu seu perfil, o influencer, que conta com mais de 250 mil seguidores no Instagram, divulgou uma mensagem na qual promete se pronunciar nesta quarta-feira (22). Ele alega está sendo vítima de calúnia. “Agressão? Eu no motel? Vídeos cadê?”, questiona. Segundo ele, quem o acusa está tentando “se engrandecer” às suas custas e “ganhar fama”. De acordo com Revolucionário, “as medidas já estão sendo tomadas”.