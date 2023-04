Influencer consegue acordo e vive relação com dois maridos: 'Não tenho mais depressão'

Um é pouco, dois que é bom. A influenciadora Lary Ingrid, de 27 anos, adotou esse mantra para a vida amorosa e agora convive com dois maridos na cidade de Fortaleza. O trisal tem quatro crianças, sendo as duas mais novas de cada um dos homens com a mulher.

Larissa comemora as vantagens de ter dois homens em casa, como ter mais gente para lavar a louça e arrumar a residência. "Não tenho mais depressão, não tenho mais tempo para ter depressão. São maridos", contou em entrevista a TV Verdes Mares.

No início, era apenas um: Ítalo Silva, de 25 anos. Eles têm uma relação estável de oito anos. Logo depois, chegou João Victor, de 18 anos.

"Este bonito [Ítalo] quis abrir o relacionamento porque estava de olho nas meninas e eu achei que era para a gente se divertir. Tipo, vamos para uma festa, se interessamos por alguém e vamos ficar com alguém lá. Mas não, descobri que é porque ele já estava de olho nas meninas da academia”, relembrou Larissa.

Após aceitar a proposta do companheiro, Larissa se envolveu com o João Victor e assumiu a relação com os dois homens.

"Eu já conhecia o João desde criança, ele sempre morou vizinho a minha mãe, mas foi embora e eu era muito colega da mãe dele. Quando ele voltou, esse bonito inventou de vim me beijar, aí eu fui e beijei e nós estamos tudo aqui hoje. Foi maior que nós", falou Larissa.

João conta que Larissa ter um marido nunca foi um impedimento.

"Os dois gostavam dela, então a gente entrou em um acordo, vamos ficar os dois. Foi amor mesmo, sempre gostei dela desde novo. [...] Já tive esse pensamento [dela ficar só com ele], só que ela deixou bem claro que isso não iria acontecer e como eu queria ficar com ela de todo jeito, eu aceitei", disse João Victor.

Já Ítalo assume que até hoje rola ciúmes tanto da parte dele, como da parte de João Victor, quando um deles está com Larissa. "Rola até hoje, mas nada de briga. Até porque quando a gente sente ciúmes a gente conversa com ela e se resolve", disse Ítalo.

Larissa não aceita que eles tragam "outras mulheres para casa", mas revela que um terceiro homem seria bem-vindo ao relacionamento. "Eles não [de ter outras pessoas], corre o risco de vir outra pessoa para cá", disse a mulher, em tom de brincadeira.