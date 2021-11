Influencer de Feira de Santana sofre infarto e morre aos 28 anos

O influenciador digital Laércio Sena, de Feira de Santana, morreu na noite de terça-feira (2), depois de sofrer um infarto. Ele tinha 28 anos. No mesmo dia, Laércio havia feito uma postagem sobre o Dia de Finados, celebrado ontem, afirmando que "a gente não sabe se vai estar aqui amanhã".

Lala Senna, como era conhecido, tinha cerca de 32 mil seguidores, que acompanhavam sua rotina. Ele usava bastante humor e até bordões no seu dia a dia, como "Cadê o dinheiro da boneca?".

Ele estava sempre ao lado de Leandro, irmão gêmeo. Juntos, pregavam amor próprio e combatiam a gordofobia.

O irmão contou ao Acorda Cidade que ontem Lala sentiu dores ao longo do dia, mas achava que podia estar com sintomas da covid-19. “O que de fato aconteceu foi um infarto fulminante. Ele vinha durante o dia sentindo dores, mas disse que não queria ir ao médico porque ele estava achando que era covid. Quando foi 18h, ele foi tomar banho dizendo que ia ao médico e caiu no banheiro. A gente chamou o Samu e o Samu tentou reanimação, prestou um serviço maravilhoso, foi muito rápido e ágil, foram duas equipes, mas mesmo assim não conseguiram reanimá-lo”, lamentou.

Conhecido como Lola, o irmão disse que os dois eram muito próximos. “Eu perdi um pedaço de mim, perdi minha paz”.

O corpo do influencer foi sepultado no cemitério Jardim Celestial, em Feira. Nas redes sociais, o secretário de Agricultura, Pablo Roberto, lamentou o ocorrido. “Com tristeza recebi a notícia da partida precoce de Lala. Hoje, Feira perde aquele que era só alegria e irreverência por onde passava. Que Deus o receba num bom lugar, e que dê força para familiares e amigos enfrentarem a dor da perda” disse Pablo.