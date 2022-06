Influencer deixa casa em Salvador após sofrer tentativa de sequestro: ‘Foi horrível’

A violência fez com que a influencer Sheila Matos, conhecida na internet como Sheuba, abandonasse o bairro onde morava em Salvador. Em vídeo, a jovem não contece as lágrimas ao revelar que sofreu uma tentativa de sequestro na porta do imóvel.

“Eu não ia falar agora, mas não tem como não perceber. Infelizmente eu tive que me mudar, só de falar nisso aqui eu choro. A porta da minha casa foi onde tudo surgiu. ‘Ah Sheila, mas você tinha muita exposição, a frente da sua casa, onde você morava’. Eu sei, e esse é um dos preços que eu estou pagando hoje”, disse ela que tem mais de 700 mil seguidores no Instagram.

Além da tentativa de sequestro, Sheuba conta que também foi assaltada na porta da casa onde morava. O bairro onde ela residia não foi divulgado, nem o local para onde foi.

“Os planos de Deus são maiores que a gente, as vezes a gente não entende agora. Eu mesmo não consigo entender, são vários questionamentos que passam pela cabeça da gente. Eu tive um assalto na porta de casa, levaram meu celular, minhas coisas. Agora eu sofri uma tentativa de assalto, de sequestro. Foi horrível eu não consigo nem entrar em detalhes”, disse.