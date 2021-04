Influencer é detida após usar pintura como máscara anti-covid na Indonésia

Foto: Reprodução

Uma influencer e seu namorado foram detidos e tiveram seus passaporte apreendidos após pintar uma máscara no rosto em Bali, na Indonésia. A jovem entrou em um mercado com o rosto pintado de azul para enganar os clientes e a segurança do estabelecimento.

Na "pegadinha", Josh Paler Lin e Leia Se andou pelos corredores enquanto Leia tentava evitar que a farsa chamasse atenção de outras pessoas. Josh usava uma máscara de verdade, igualmente azul.

O truque foi postado nas redes sociais e visto por milhares de pessoas, inclusive pela polícia local. Internautas classificaram os influencers como "idiotas". Após entregar os passaportes, Josh e Leia foram liberados, contou o site "Coconuts".

Dewa Nyoman Rai Dharmadi, chefe da Polícia de Bali, recomendou que Josh, cidadão de Taiwan, e Leia, que é russa, sejam deportados. O Departamento de Imigração da Indonésia vai analisar o caso nos próximos dias.

"Eles não estão apenas violando, mas provocando deliberadamente em público, então é apropriado puni-los mais severamente, não somente com uma multa, mas também com a deportação", disse a autoridade policial.