Influencer é expulso de evento após questionar assédios a guru Ravi Shankar

O influenciador digital Adalberto Neto foi expulso de um evento da Fundação Arte de Viver, uma organização internacional fundada pelo líder espiritual Ravi Shankar, depois de questionar os casos de assédio sexual por parte de membros da organização em vários países, incluindo no Brasil. O guru está no país para lançar a campanha “Meditação e Sabedoria — I Stand For Peace”, no Rio de Janeiro e em São Paulo.

Adalberto contou, em seu perfil nas redes sociais, que foi retirado do local logo depois que ele abordou o líder espiritual e criticou a forma como a organização está se posicionando em relação às denúncias de assédio. Em um vídeo, divulgado pelo influenciador, é possível ver que o guru recebe a abordagem de forma positiva enquanto ele fala a importância da ONG em sua vida. A conversa é interrompida pelos tradutores logo depois que Adalberto começa a criticar a falta de posicionamento do guru.

"Com base nisso, eu queria falar da responsabilidade que eu acho que o senhor não teve com relação aos casos de abusos aqui na Arte de Viver", disse cobrando um posicionamento. "Inclusive tem dois dos abusadores acusados aqui neste evento", continuou o influenciador. Em resposta, Ravi Shankar disse que "em 41 anos de Arte de Viver nada disso nunca aconteceu. No momento em que houve uma denúncia todas as ações foram tomadas". Em seguida se retirou do local.

Adalberto conta ainda que, desde que as denúncias vieram à tona, ele cortou relações com a instituição, mas que esteve no evento desta quarta-feira (20) já que foi convidado como influenciador digital para um encontro com o guru.

"Eu fui cobrar deles um posicionamento sobre esses casos que estão sendo abafados, já que o guru que está no Brasil e não se posiciona. O guru ia ter um momento com influenciadores e artistas e eu fui decidido a falar sobre aquilo naquele momento [...] e fui expulso", contou. Adalberto Neto afirma que foi retirado do local por seguranças do evento.

Ainda em vídeo, Adalberto citou que entre os denunciados está um instrutor argentino que teria abusado de, ao menos, 30 mulheres; um membro da ONG na Itália que também carrega várias denúncias; um instrutor mexicano que teria abusado de adolescentes em troca de benefícios espirituais; um indiano que teria abusado de uma mulher brasileira, durante um encontro no país; além de outras denúncias na Alemanha. Nenhum dos casos foi comentado pela Arte de Viver.

Em nota, divulgada no Instagram, a Fundação Arte de Viver confirmou que recebeu denúncias e disse que a ONG está aberta para quem quiser denunciar, sem medo, os comportamentos inapropriados dos voluntários e instrutores.

"Recentemente, recebemos algumas queixas a respeito de alguns instrutores que vêm se comportando de forma imprópria. Na sequência, tomamos ação imediata para endereçar essas questões. Nós possuímos políticas internas, manuais de conduta, programas de treinamento e um departamento de ética ao qual indivíduos que tenham questões pode reportar quaisquer comportamentos inadequados, sem medo. Existem mecanismos de segurança para manter a confiabilidade e medidas para garantir que as ações legais cabíveis sejam adotadas para coibir qualquer tipo de conduta inapropriada.", diz a nota.

Ainda no comunicado, a instituição disse que está tomando medidas legais contra as pessoas que estão usando as técnicas da Arte de Viver para benefício próprio. "Gostaríamos ainda de mencionar, nesta oportunidade, que existem alguns indivíduos espalhando falsas alegações e ódio com intenções maliciosas de prejudicar a instituição. Eles estão se utilizando de nossas técnicas e propriedade intelectual, desrespeitando todos os códigos de conduta em benefício próprio. A organização tomará as medidas legais cabíveis contra esses indivíduos. ", conclui o texto.

