Influencer é internada na UTI após passar por lipoaspiração

A influencer Liliane Amorim está internada em estado grave em uma UTI depois de passar por uma lipoaspiração. Familiares da jovem pediram nesta quinta-feira (21) orações para fortalecer a influenciadora.

Segundo comunicado da família, Liliane, que é de Juazeiro do Norte, no Ceará, passou pela cirurgia no último dia 9, mas houve algumas complicações e ela precisou ser operada de novo.

"Desde domingo, 17/01, ela está na UTI. Seu quadro é grave, mas estável. Entendemos e agradecemos a preocupação de todos, mas pedimos que tenham mais cautela com as informações que estão passando. A família não está acostumada com essa exposição", diz o texto.